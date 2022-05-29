Юрий Лоза «доказал» плоскость Земли

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что на самом деле планета Земля является плоским объектом, а не шаром. Аргументы артиста опубликованы в Telegram-канале «Пул № 3».

По его словам, в геодезии нет поправок на закругление планеты.

«Все стрельбы ведутся на большие расстояния, отталкиваясь от законов плоской Земли. Самолеты летают и корабли плавают по картам плоской Земли», — сказал музыкант.

Лоза утверждает, всемирного тяготения на самом деле нет, поэтому реки не могут течь по шару. По его мнению, закон всемирного тяготения смешивают с гравитацией.

«Гравитация есть, но всемирного тяготения нет. Если со скалы подвесить на нитке груз, то скала ведь его не притянет! Говорят, что приливы и отливы происходят, потому что Луна притягивают воду», — продолжил Лоза.

Музыкант уверен, что якобы знания человечества о шарообразной Земле являются выдумкой.

«Мы знаем о Земле только то, что можем увидеть. А мы видим абсолютно ровный горизонт. Корабли якобы уходят за горизонт, но это законы перспективы. Вода никуда не загибается», — сказал он.

На самом деле Земля является объектом, похожим на сковороду, уверен Лоза. Он утверждает, что мировые океаны и моря по краям чем-то ограничиваются, например, коркой льда.

«Это корка льда, потому что там холодно. И стоит ледяная стена. Об этом полно роликов, как пытались идти вдоль этой стены, проходили 500-600, чуть ли не 1500 километров, а она не заканчивается», — заключил музыкант.