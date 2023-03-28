Общество 28 марта 2023, 17:31 Юрий Куклачев рассказал, как добиться любви кошки

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Любовь начинается с уважения, и это работает не только с людьми, но и с кошками. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев.

По словам артиста, относиться с уважением и как к члену семьи к питомцу нужно ежедневно. Тогда он обязательно ответит взаимностью и подарит свою любовь.

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«Кошки чувствуют отношение человека, они даже лучше чувствуют, чем человек. Человек иногда пренебрегает уважительным отношением к себе и может позволить себе вести по-хамски, а кошки нет. Если они чувствуют уважение к себе, они тем же и отвечают», — рассказал Юрий Куклачев.

Он подчеркнул, что в театре они балуют своих кошек ежедневно. И они для всех члены семьи, а для кого-то — даже домашние доктора. Потому что четвероногие питомцы, привязавшись к человеку, способны чувствовать его боль и даже ее лечить.

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