Юрий Куклачев призвал не расстраиваться из-за запрета кошкам выступать на выставках

Советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачев посоветовал владельцам кошек не расстраиваться по поводу того, что Международная федерация кошек (FIFe) запретила им выступать на выставках. Об этом написал Life.

По его словам, бизнесмены, которые разводят кошек за рубежом, нашли повод избавиться от российских производителей.

«Оценивать ситуацию надо спокойно. <…> Понимаете, это бизнес, коммерция. И здесь в общем-то ограничения продолжаются. Европа просто сама себе стреляет в ногу, когда с газом начинает шутить и нефтью. И они потеряют больше, чем мы. Ну и у кошечек, у нас тут рынок большой», — отметил артист.

Он вспомнил историю, когда французская газета «Фигаро», которая с нелюбовью относилась к СССР, в 1975 году сообщила, что наконец-то к ним приехала любимая кошка Куклачева.