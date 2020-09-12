Юрий Дудь сделал необычный маникюр, который вызвал споры в соцсетях
Юрий Дудь сделал необычный маникюр — нанес на ногти буквы, складывающиеся в надпись punk rock. Фотографию он опубликовал в своем Instagram, чем вызвал жаркие споры подписчиков. Некоторые одобрили мужской маникюр, кто-то осудил журналиста и призвал остановиться.
Юрий Дудь написал в комментарии к фотографиям: «Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!».
Некоторые подписчики отнеслись к посту с юмором.
«Даже Юра записался на ноготочки, а мне все некогда», — посетовала подписчица.
Источник видео: Instagram
Кто-то написал, что теперь остался один шаг до окрашенных волос и сережки в ухе.
«Как же круто, что человек не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек», — ответили им другие комментаторы.
Кто-то грустно констатировал, что «вот так мы все и вымрем».
Телеведущая Алена Водонаева предложила Дудю в следующий раз записаться в ее салон.