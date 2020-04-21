Юрий Чайка на личные средства купил средства индивидуальной защиты для больниц Северо-Кавказа

Из-за пандемии коронавируса в больницах регионов Северо-Кавказа резко выросла потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка за собственный счет закупил для этих медучреждений одноразовые маски и перчатки.

Об этом сообщил его официальный сайт. Эти наборы позволят снять потребность в СИЗах на несколько дней для всех основных медицинских учреждений субъектов СКФО. Отмечается, что скоро они поступят на территории.

Чайка подчеркнул, что власти следят за обстановкой в регионах федерального округа. Они не могут не сопереживать медицинскому персоналу, который оказался в такой трудной ситуации. Ведь врачам постоянно приходится контактировать с зараженными, но не всегда им хватает средств защиты.

Считаю, что органы региональной власти должны поддерживать инициативы и поощрять тех представителей бизнеса и гражданского общества, которые также будут готовы оказать помощь медицинским работникам в период пандемии Юрий Чайка.

По последней информации, в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировали 1796 случаев заражения коронавирусом, из них 211 за последние сутки. 161 пациент полностью вылечился, но еще 86 заболевших находятся в тяжелом состоянии.