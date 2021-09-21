«Написал бы музыку об этом заводе». Юрий Башмет оценил обновление Московского НПЗ

Известный дирижер Юрий Башмет посетил Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти». Визит состоялся в рамках проекта «Открой #Моспром». Артист оценил современные технологии. Ему рассказали все об основах нефтепереработки и природоохранных мерах.

Башмету представили современную систему управления предприятием и принципы автоматизированной системы мониторинга чистоты воздуха.

Дирижеру показали инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера». Они очищают воду до 99,9% и обеспечивают практически замкнутый цикл водопотребления.

Народный артист осмотрел площадку комплекса переработки нефти «Евро+», которому удалось заменить пять устаревших объектов.

Я под огромным впечатлением от Московского НПЗ. Считаю, что это произведение искусства — очень красиво. Если бы я был композитором, написал бы музыку об этом заводе Юрий Башмет.

Серия экскурсий по столичным заводам «Открой #Моспром» позволила побывать на Московском НПЗ заинтересованным в этом жителям.

Попасть на предприятие, обеспечивающее поставки топлива, все желающие могут и благодаря Музею Москвы. Столичный НПЗ стал частью его экскурсионной программы по Капотне.