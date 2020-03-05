Юридическая фирма обманула популярного стримера из Москвы на 120 тысяч рублей

Молодой москвич Александр — популярный стример и киберспортивный комментатор. Как и все, он регулярно получает телефонные звонки с предложениями различных организаций. Однажды мужчине поступил звонок с предложением юридической помощи. На тот момент, Александр как раз искал себе представителя в суде.

Источник фото: телеканал «360»

Москвич заплатил юристам 120 тысяч рублей. Но сразу после этого его номер отправили в черный список. А юристы перестали открывать ему двери в офис. Сейчас этой фирмы не существует, а сотрудников предстоит найти.

Источник фото: телеканал «360»

Александр обратился в органы. Парень надеется, что сможет вернуть 120 тысяч в установленном законом порядке. Однако и здесь возникнут объективные трудности. Юридическое название фирмы отличается от того, которое красуется на позолоченной эффектной вывеске. В общем, по словам пострадавших, у мошенников действительно есть надежные решения: о том, как обманывать и избегать наказания.

Подробности в сюжете «360».