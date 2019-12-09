Юрьев день и день святого Георгия Победоносца 9 декабря: история и традиции праздника

Православные 9 декабря отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он известен как Юрьев день. «360» рассказывает об истории и традициях этого праздника.

История Юрьева дня

Великомученик Георгий родился в ІІІ столетии в семье христиан в Каппадокии (территория современной Турции). Георгий воспитывался в традициях христианской веры. Когда он открыто заявил о своем вероисповедании, то подвергся пыткам. В конце концов Георгия убили. По преданию великомученник Георгий перед смертью перекрестился перед статуей Аполлона, и все идолы храма разрушились.

Также по преданию, Георгий убил змея, который опустошал земли Бейрута. Именно поэтому на образах Георгий Победоносец изображен воином с копьем руках, который сражается со змеем.

Ярослав Мудрый в период с 1051 по 1054 годы заложил в Киеве Георгиевскую церковь. Благодаря этому 9 декабря (по старому стилю 26 ноября) стал большим праздником. Согласно проложному сказанию, Ярослав «заповеда по всеи Руси творити праздник святого Георгия». В народе праздник стали называть Юрьев день.

Традиции Юрьева дня

В этот день, 9 декабря, крепостные крестьяне на Руси могли переходить от одного владельца к другому. Они имели право сделать это закончив все сельскохозяйственные работы. Однако после смерти Ивана Грозного крепостным запретили переходить от хозяину к хозяину. С этим событием связано выражение «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Оно означало утраченные возможности. В народе Юрьев день еще называли Осенний Егорий. Существовало выражение «объегорить». Это значило «обмануть, надуть, не выполнить своего обещания». Так крестьяне реагировали на отмену их права перехода.

К 9 декабря старались утеплить дома, чтобы холод не проникал в помещение. В День святого Георгия Победоносца нельзя было праздно проводить время. Люди молились святому Георгию, чтобы хищники не напали на их домашних животных. На Руси верили, что в этот день волки начинали охотиться.

Приметы на Юрьев день

С Юрьевым днем связаны приметы, указывающие на то, какой будет зима. Так, погоду определяли по воде в колодце. Если по воде шла рябь, значит в скором времени нужно было ждать вьюги и метели. Если вода была спокойная, то особых холодов ждать не стоило. На Руси верили, что какой Юрьев день, такой будет и зима. Если дует ветер с севера — нужно ждать морозов. Иней на деревьях 9 декабря обещал раннюю весну.