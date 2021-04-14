Юным самбистам из Каширы вручили сушки в качестве поощрения от тренера, а не вместо медалей

Сушки, которые вручили детям на секции самбо в Кашире, были способом поощрения на спарринге и не заменяли медали соревнований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области в Instagram.

В подмосковной спортшколе 12 апреля дети тренировались перед соревнованиями по самбо. Спарринг — это необходимая часть подготовке к битве за настоящие медали, а тренер сам решает, как поощрить своих воспитанников на тренировке — похвалой или угощением, отметили в пресс-службе.

«Каждый, кто хоть раз посещал ту или иную секцию, знаком с такими терминами, как спарринги и тренировочные занятия. Необходимая часть подготовки к соревнованиям, в которой тренер может стимулировать ребят по своему усмотрению. Будет ли это похвала или наставление, а, быть может, и сладкий приз — почему бы и нет?» — рассказали в пресс-службе.

Руководство региона напомнило, что в этой спортшколе за долгие годы вырастили целую плеяду спортсменов, которые радовали своими успехами в самбо и дзюдо и задавали импульс развития этих видов спорта. В пресс-службе подчеркнули, что рядовая тренировка вызвала необоснованный ажиотаж.

Накануне Telegram-канал Baza написал, что победителей соревнований в спортшколе «Кашира» вместо медалей наградили сушками на ниточках.