Юный предприниматель: 10-летняя девочка придумала необычные носки и заработала капитал

Российская школьница заработала капитал на необычной идее: она придумала наборы носков, которым не нужна пара. При этом каждый из них имеет свою историю. Как рассказала сама девочка, Даша, она подумала про носки, потому что их непросто искать по утрам.

Продукция юного предпринимателя посвящена событиям 2020 года. Например, один носок выполнен в тематике коронавируса, другой отсылает к космическому полету Юрия Гагарина. При этом они сочетаются между собой по цветам, так что проблем с поиском нужного носка у девочки не возникает.

Даша придумала собственный дизайн, когда училась в детской стартап-школе. Мама девочки поддержала ее идею.

«Даже взрослые предприниматели не могут ничего делать без помощи специалистов, тем более ребенок: он не понимает, что такое операционная работа. Рутина. Одно дело придумать, а другое — все это воплотить в жизнь. И мне было важно показать, что ее мечты и идеи реализуемы», — рассказала телеканалу «360» мама Даши.

Генеральному директору подмосковной фабрики ООО «Виртуозо» Валентину Рыбалкину идея понравилась сразу, и он взялся за ее реализацию. Сейчас он занимается уже второй по счету коллекцией 10-летней девочки — ее школьница посвятила трендам этого года. Носки стали пользоваться популярностью. Одну из партий распродали еще до того, как ее успели сшить.

Современные тенденции позволили зарабатывать немалые суммы в Сети, где отдельную бизнес-нишу заняли юные пользователи. К примеру, на платформе TikTok можно стать популярным, заиметь армию фанатов и, конечно, заработать хорошие деньги за рекордный срок. Однако при этом остаются вопросы юридического характера. Юрист Федор Кравченко рассказал, что нужно сделать родителю, чтобы легализовать доход юного блогера.