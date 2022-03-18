Юный писатель из Красноярска подарил детям из ЛДНР 400 своих книг

В Красноярске 13-летний Егор, который является автором двух книг «Приключения Коли и Кости», решил помочь переселенцам из ЛДНР. Он не только собрал необходимую для детей одежду, но и упаковал в качестве подарка свои сказочные книжки. Об этом написал сайт kp.ru.

Мама мальчика рассказала, что издание книг никто не спонсировал. Семья оплачивала это самостоятельно. Однако перед тем как пускать в печать, попросила редактора и корректора сильно не менять видение Егора и оставить текст по-максимуму в первозданном виде.

Егор вместе с деятилетней сестрой услышали по радио, что переселенцам из ЛДНР можно собрать гуманитарную помощь. В связи с этим юный автор решил подарить детям 400 экземпляров своих книг.

Всего издательский дом выпустил две части «Приключения Коли и Кости» общим тиражом 1000 экземпляров.