Юных победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградят в Госдуме

В Госдуме РФ 20 мая состоится торжественная церемония награждения победителей IV Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». Одним из организаторов мероприятия стал думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Участие в церемонии примут представители федеральных и региональных органов власти, руководители управлений крупнейших вузов, главы общественных организаций и бизнес-сообществ, уточнили в пресс-службе ГД РФ.

Инициатором проекта «Расскажи миру о своей Родине» стало АНО «Инновационный центр развития детей и молодежи». Конкурс направлен на патриотическое воспитание молодого поколения, развитие народной дипломатии, творческое развитие детей и подростков.

Свои работы на IV конкурс прислали 1122 участника из 79 регионов России и 27 стран, в том числе из Австрии, Алжира, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Италии, Вьетнама, ДНР и других государств. Участники должны были рассказать о родном месте или дорогом событии в истории Родины в формате видеоролика или рисунка-презентации.

Возраст конкурсантов был разным — от воспитанников детских садов до студентов российских и зарубежных вузов, преподавателей и родителей.

Победители конкурса определило экспертное жюри, в состав которого вошли преподаватели МГУ, МПГУ, РГСУ, РАНХиГС, МГПУ, аспиранты РАН, учителя общеобразовательных школ и колледжей, государственные, общественные деятели, представители коммерческих компаний — всего 42 эксперта из разных городов России. Теперь авторы лучших работ соберутся в столице РФ, чтобы получить дипломы и призы.

Всего за четыре года проведения проекта организаторы получили более 3847 работ из 43 стран, 85 регионов России, 17 городов-миллионников. Их публиковали в интернете, демонстрировали на площадках Общественной палаты, информационного агентства «РИА Новости», Российской академии образования, Государственного центрального музея современной истории России, Московского педагогического государственного университета, Русского музея Санкт-Петербурга, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, общественной организации «Деловая Россия», сети московских библиотек.

Торжественная церемония награждения начнется в 10:00 по адресу: Москва, улица Охотный ряд, дом 1. На сайте Госдумы организуют онлайн-трансляцию.