Общество 29 января 2024, 18:29 Юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте «Детство в городе» Левкин: проект для детей «Детство в городе» разработали в Москве Unsplash

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В рамках проекта «Детство в городе» ГБУ «Мосстройинформ» проведет серию образовательных программ для молодежи в возрасте от пяти до 15 лет. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На территории Мосстройинформа 19 февраля пройдут мастер-классы и интеллектуальные игры.

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На первом занятии дети в возрасте от шести до 12 лет познакомятся с историей столицы на творческом мастер-классе «Мой город Москва». Они смогут создать уникальную лэпбук-книгу, наполненную интерактивными элементами.

Для возрастной категории от пяти до 10 лет подготовят мастер-класс «Построй свой город», где участники, как настоящие архитекторы, возведут картонный и пластилиновый город по собственному дизайну, который может быть как футуристическим пространством, так и точным отображением их родного города.

Подростки от 12 до 15 лет примут участие в киноквизе, который позволит взглянуть на Москву глазами режиссера и проверить свои знания о фильмах, связанных с городом.

Для участников 12-15 лет 21 февраля пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг» в формате захватывающей викторины. Для победы в игре потребуются эрудиция и логика, знания столичной архитектуры и истории.

Ранее детско-подростковый клуб по спортивной рыбалке «Химкинские акулята» провел семейный спортивный праздник. Участниками мероприятия стали семьи воспитанников из трех школ округа.