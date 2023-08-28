Общество 28 августа 2023, 15:21 Юных медийщиков из новых регионов России обеспечат техникой для съемок Юные блогеры из новых регионов получат новую технику для съемок

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Акция «Новые для новых» стартовала в России. В течение недели свыше 20 юных молодежных медиакоманд и блогеров из новых регионов страны получат боксы с новой техникой, которая улучшит их работу над съемкой контента, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Акцию инициировали выпускники «Мастерской». Юные медийщики из Донецкой Народной Республики уже получили первые наборы.

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Например, волонтер из Макеевки Полина хочет создавать качественные видеоролики, которые заинтересуют зрителей ее родом деятельности. А молодежный активист из Харцызска Алина хочет развивать свой блог и научиться выступать на публике.

Другие ребята в Луганской Народной Республики и Запорожской области получат свои подарки до 1 сентября. В боксах — пауэр-банк, радиопетличка, штатив и свет. Все это поможет им создавать более осмысленный и качественный контент.

«Мастерская новых медиа» является федеральной программой, которая обучает и формирует сообщество медиатехнологов, работающих в сети интернет. В настоящее время сообщество выпускников программы насчитывает более 600 медиаспециалистов из 85 регионов России.