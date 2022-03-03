В 2022 году в России пройдут мероприятия, способствующие формированию позитивного образа семьи и популяризации семейных ценностей. Их организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Все проекты и мероприятия будут объединены слоганом «Семья — мой главный жизненный проект».

В рамках кампании пройдут различные конкурсы и акции. Одним из них станет конкурс юных журналистов и блогеров «В фокусе — детство». В нем смогут принять участие дети и подростки в возрасте 11-16 лет, создающие контент в соцсетях, блогах и СМИ. Конкурс будет проходить с апреля по сентябрь 2022 года.

Среди других мероприятий кампании — «Всероссийский родительский день», акция «Добровольцы — детям», конкурсы «Семья года» и «Города для детей. 2022».

Ранее стало известно, что четыре участника из Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия».