Общество 20 июля 2023, 16:12 Юные жители Нижнего Тагила показали изготовленные из стекла вещи в мастерской «Волшебное стекло»

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Руководитель «Волшебного стекла» в Нижнем Тагиле Елена Климанова рассказала, что мастерская появилась еще в 2019 году на базе ГДДЮТ. В кружке могут заниматься как обычные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья, написал сайт tagilcity.ru.

Мальчики и девочки работают со стеклом сразу в нескольких техниках. В том числе, они изучают разные способы обработки стекла: фьюзинг, лэмпворк, зентангл и дудлинг.

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Посетители мастерской смогут с легкостью сделать предметы интерьера, украшения, в том числе посуду, картины и другие вещи, отметила Климанова.