Юные воспитанницы детдома забеременели в Челябинской области

Начальник управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина рассказала, что одна из девушек уже состоит в брак, две остальные в скором времени выйдут замуж. Всем троим воспитанницам детдома будут морально и материально помогать.

«Мы же понимаем, что рано забеременели. Но раз так получилось, будем помогать, воспитывать. Оба будущих отца незамужних девочек написали заявления директору с просьбой разрешить заключить брак. Девочки симпатичные, трудолюбивые. Выйдут замуж, родят малышек. Все они уже на постинтернатном сопровождении. Оказываем им консультативную и материальную помощь. Будем и дальше помогать. Вплоть до того, чтобы прийти и в первый раз показать, как пеленать ребенка. Девочки ходят в женскую консультацию. Они живут в заботе, любви, чистоте, порядке», — объяснила Ольга Янина.

По словам чиновницы, мамами готовятся стать две девушки 16 лет и одна 17-летняя. У самой старшей отношения со студентом четвертого курса техникума. Одна из 16-летних девочек забеременела от 23-летнего местного жителя. Вторая вышла замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, он учится в техникуме.