Юные лидеры примут участие в ПМЭФ-2022

Специальная юношеская секция «ПМЭФ.Юниор» пройдет с 15 по 18 июня на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума.

Программа мероприятия объединит талантливых старшеклассников, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей вокруг вопросов интеграции молодого поколения в глобальную социально-экономическую повестку и моделирования образа будущего.

150 проактивных подростков в возрасте 14-18 лет из России и других стран примут участие в «ПМЭФ.Юниор». Для них разработана насыщенная деловая программа, которая объединит панельные дискуссии, «диалоги на равных», питч-сессии и мастер-классы.

Юные участники ПМЭФ-2022 обсудят сверхновые карьерные траектории и компетенции будущего. Кроме того, темами обсуждений станут ресурсосбережение, экологическое будущее, стратегии молодежи в построении новой экономики и выстраивания эффективного взаимодействия корпораций и подрастающего поколения.

Центральным событием «ПМЭФ.Юниор» станет пленарная сессия «Россия и мир: новые возможности и глобальные вызовы глазами молодежи».

«Привлечение талантливой молодежи к обсуждению важнейших тем российской и международной повестки обеспечит преемственность в решении глобальных задач, позволит обменяться мнениями с новым поколением, увидеть свежий взгляд и обсудить инновационные идеи. „ПМЭФ.Юниор“ станет местом притяжения для юных лидеров, которые сформируют тренды развития нового времени», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.