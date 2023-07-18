Общество 18 июля 2023, 14:28 Юные экологи из Москвы отправились в экспедицию в Приэльбрусье Юные биологи из Московского дворца пионеров исследуют Приэльбрусье во время экспедиции Сайт мэра и правительства Москвы

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Воспитанники столичного Центра экологического образования комплекса «Воробьевы горы» отправились в научно-исследовательскую экспедицию. Они изучат флору и фауну Приэльбрусья. Об этом сообщил их руководитель и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Алексей Бобров.

«Полевые практики в принципе укоренены в отечественном естественнонаучном образовании, это его сильная сторона. Ни один молекулярный биолог не сможет работать, не зная, как ему оперировать своими объектами», — сказал он.

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Пятнадцать юных натуралистов, которые участвовали в естественно-научных олимпиадах, пройдут программу «Биогеографические исследования на территории Приэльбрусья». В течение учебного года они занималась в оранжерее и живом уголке, а теперь применят свои знания на практике.

Их познакомят с разнообразием и природными особенностями окрестностей учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского государственного университета. Кроме того, юные биологи пополнят базу iNaturalist — платформы для сбора научных данных и наблюдений.

В пресс-службе мэрии столицы уточнили, что Центр экологического образования Московского дворца пионеров регулярно проводим экспедиции. Их главная цель — обучение детей полевым методам исследования.