22 марта 2024, 15:14
«Юность Сибири»: ученые из Калифорнийского университета выяснили, что перекусить после сытной еды тянет из-за тревоги
Ученые из Калифорниского университета провели исследование и пришли к выводу, что желание съесть что-то вредное даже после сытного блюда возникает из-за активности определенных нейронов в мозге. Об этом сообщила «Юность Сибири».
Нейроны, о которых идет речь, отвечают вовсе не за чувство голода. Они активизируются, когда человек тревожится, боится или находится в состоянии стресса.
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Как добавили 7Дней, проведенные на мышах эксперименты показали, что стимуляция этих нейронов заставляла животных искать пищу даже при полной сытости. Напротив же, блокировка, снижала аппетит.
Ученые
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