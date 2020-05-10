Юноша с СОVID-19 сбежал из больницы под Санкт-Петербургом

Ученик ушел из закрытого коронавирусного отделения 10 мая, в 03:30. Молодой человек взял с собой телефон. Он отвечает на звонки, но не сообщает свое местоположение. При этом юноша пообещал вернуться в ближайшее время.

Медики позвонили в полицию. По словам сотрудников больницы, молодой человек покинул клинику без разрешения не впервые, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Почему школьник сбежал из больницы, пока не известно.

Юноша покинул больницу в желтой толстовке и черных брюках, сообщило издание 47news.ru. Подросток худой, среднего роста. Беглец живет в поселке Сиверский Гатчинского района.

По данным на 10 мая, в Ленинградской области зафиксировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе болеют 1,5 тысячи местных жителей.