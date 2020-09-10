Юнармейцы спасли 4 утопающих в Крыму

ЧП случилось 22 августа. Юнармеец Эдем Исмаилов услышал крик и вскоре увидел только руки над водой, потому что волны были высокие. Его товарищ Семен Гаврильчук был недалеко от юноши. Оба подростка подхватили утопающих и попытались грести к берегу. Тогда к ним подплыл еще один мужчина, у которого силы были на исходе.

Пять человек повисли на одной доске для серфинга. Однако течение тянуло пострадавших обратно, из-за чего вернуться на берег не получалось. В итоге юнармейцы и утопавшие доплыли до ближайшего буя, тогда им на выручку подоспел Ярослав Мрозек.

«Было понятно, что плыть без веревки — это самоубийство. Я завязал на себе беседочный узел и поплыл к ребятам. Волна сбивала темп, забрасывало под воду, но мне все же удалось обвязать доску. Эмоций и страха в тот момент не испытывал. Море и волны таят в себе большую опасность, поэтому было осознание только того, что нужно быстрее спасать людей», — заявил Мрозек.

Остававшиеся на пляже Роман Глазунов, Иван Музыка, Василий Петухов и Владимир Перминов вытянули доску для серфа со спасенными людьми.

Через несколько минут юнармейцы заметили, что приблизительно в 40 метрах от берега тонет 10-летний мальчик. Мрозек снова обвязался веревкой и вместе с Исмаиловым доплыл до мальчика.

Начальник Главного штаба «Юнармии» герой России, летчик-космонавт Роман Романенко поблагодарил молодых людей за проявленный героизм.

«Я горжусь нашими ребятами, это достойный пример поведения для каждого из нас», — отметил он.

Сейчас решается вопрос о награждении подростков медалями «Юнармейская доблесть». Торжественную церемонию планируется провести в Центральном Доме «Юнармии» в Москве.