15 марта 2024, 16:12
Юнармейцы Москвы, Калуги и Подмосковья поучаствовали в акции «Верни Герою имя»
«Юнармия»: участники движения из Москвы присоединились к акции «Верни Герою имя»
Более 70 юнармейцев из столицы, а также Московской и Калужской областей поучаствовали в акции «Верни Герою имя». Об этом сообщила пресс-служба «Юнармии».
Участники детско-юношеского патриотического движения привели в порядок памятники на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов возле деревни Кузовлево ТиНАО Москвы.
Цель акции «Верни Герою имя» — сохранить ратную историю России, обеспечить преемственность традиций всех поколений по защите Родины. Акция продлится до 9 мая 2024 года и затронет все российские регионы. Одними из первых к проекту присоединились Луганская Народная Республика, Санкт-Петербург, Мурманск, Ростов-на-Дону, Хабаровск и другие субъекты страны.
В рамках акции юнармейцы приводят в порядок после зимы обелиски, мемориалы и воинские захоронения. Всем, кто проявил интерес к проекту, участники военно-патриотического движения рассказывают, как ищут архивные данные о погибших защитниках Отечества, устанавливают имена павших героев и увековечивают их память. Прохожим раздают карточки с информацией о героях.
Первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров отметил, что акция проходит уже не первый год. По его словам, проект собирает множество неравнодушных людей.
«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, чтобы все участники тех героических событий были установлены, была известна их судьба и места их захоронения. А закрепленные за воинскими мемориалами юнармейские отряды позволят хранить память о наших героических предках», — заявил Кауров.
В знак признания исторической памяти о людях, пожертвовавших собой ради будущего, 9 Мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России выставят юнармейские Посты № 1.
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