Общество 15 марта 2024, 16:12 Юнармейцы Москвы, Калуги и Подмосковья поучаствовали в акции «Верни Герою имя» «Юнармия»: участники движения из Москвы присоединились к акции «Верни Герою имя» Пресс-служба «Юнармии»

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Более 70 юнармейцев из столицы, а также Московской и Калужской областей поучаствовали в акции «Верни Герою имя». Об этом сообщила пресс-служба «Юнармии».

Участники детско-юношеского патриотического движения привели в порядок памятники на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов возле деревни Кузовлево ТиНАО Москвы.

Цель акции «Верни Герою имя» — сохранить ратную историю России, обеспечить преемственность традиций всех поколений по защите Родины. Акция продлится до 9 мая 2024 года и затронет все российские регионы. Одними из первых к проекту присоединились Луганская Народная Республика, Санкт-Петербург, Мурманск, Ростов-на-Дону, Хабаровск и другие субъекты страны.

Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии»

В рамках акции юнармейцы приводят в порядок после зимы обелиски, мемориалы и воинские захоронения. Всем, кто проявил интерес к проекту, участники военно-патриотического движения рассказывают, как ищут архивные данные о погибших защитниках Отечества, устанавливают имена павших героев и увековечивают их память. Прохожим раздают карточки с информацией о героях.

Первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров отметил, что акция проходит уже не первый год. По его словам, проект собирает множество неравнодушных людей.

Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии» Пресс-служба «Юнармии»

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, чтобы все участники тех героических событий были установлены, была известна их судьба и места их захоронения. А закрепленные за воинскими мемориалами юнармейские отряды позволят хранить память о наших героических предках», — заявил Кауров.

В знак признания исторической памяти о людях, пожертвовавших собой ради будущего, 9 Мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России выставят юнармейские Посты № 1.