Юная томичка получила письмо от Стивена Кинга во время уроков

Школьница из Томска снимет фильм по одному из рассказов Стивена Кинга. За право на экранизацию 16-летняя Диана Костырина заплатила всего доллар. Письмо от «короля ужасов» она получила в школе.

Одобрение от специального проекта Dollar Baby девушка прочла на уроке биологии. Об этом Диана рассказала «Пятому каналу».

«Смотрю, какое-то письмо на почту пришло. Иностранное… А там ответ на письмо для Стивена Кинга. <…> Учительница говорит — потише. А я говорю, не мешайте — у меня триумф!» — поделилась Костырина.

Проект Dollar Baby Стивена Кинга направлен в поддержку режиссерам и кинематографистам-любителям со всего мира. Участие в нем могут принять школьники и студенты. Ежегодно в рамках проекта заключают всего пять-десять договоров, по которым Кинг предоставляет авторские права на экранизацию своих произведений.

Диана Костырина заявила на сайте проекта о своем желании экранизировать рассказ «Женщина в комнате». Согласие пришло через сутки. Права на экранизацию даются на год. Короткометражный фильм нельзя публиковать в интернете или показывать по телевидению.

Ленту представят на фестивале Dollar Baby Russia. Он состоится в Краснодаре в конце октября. Подбор актеров на роли в фильме уже начался. В нем сыграет известный актер.