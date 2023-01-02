Общество 02 января 2023, 14:42 «Юмористические шоу рядом не стоят». Ведущий «360» оценил заявление офиса Зеленского о монархии на Украине Ведущий «360» Шестаков счел, что Зеленский и Арестович борются за звание главного клоуна

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Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выступил за установление монархии на Украине. Уже никакие юмористические шоу не могут сравниться с заявлениями киевских властей. Об этом заявил ведущий-корреспондент «360» Антон Шестаков.

«Никакие юмористические шоу не стоят рядом с заявлениями представителей киевского режима», — отметил журналист.

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Он подчеркнул, что сейчас неясно, кто стал главным клоуном на Украине — президент Зеленский или Арестович. Советник главы офиса украинского лидера уже переплюнул своего руководителя.

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Шестаков попытался разобраться, на какие примеры в истории ссылается Арестович и почему сравнивает современную Украину с выдуманным миром Толкиена.

По мнению советника главы офиса украинского президента, ситуация на Украине напоминает сюжет «Властелина колец», поэтому стране нужна монархия. Он напомнил о политической системе Британии, а также привел в качестве примера Испанию, где восстановили монархию после франкистской диктатуры.