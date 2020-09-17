Юлия Шойгу рассказала о психологической помощи россиянам в период пандемии
«Основной нашей задачей стала работа на горячей линии, которую открыл Общероссийский народный фронт. Мы работали в той части, в которой мы являемся специалистами: это оказание психологической помощи. За то время, пока этот телефон работал, поступило более 10 тысяч звонков», — рассказала «360» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
Она добавила, что специалисты центра работают и на других горячих линиях. Но особенностью во время пандемии стали полноценные развернутые психологические консультации, которые требовалось давать людям. Звонки психологам поступали разные, поэтому они решили проанализировать вопросы.
«Мы пришли к выводу, что мы в целом не очень хорошо понимаем и знаем, что с нами происходит в той или иной ситуации. И что в этом смысле нам, наверное, очень не хватает такого в хорошем смысле психологического просвещения», — пояснила Шойгу.
По ее словам, во время разгула инфекции было огромное количество рекомендаций, но люди не знали, что именно им нужно сделать, чтобы им стало проще в той ситуации. В итоге сотрудники центра создали памятки, где четко прописали пути решения проблем.
17 сентября исполнился 21 год со дня образования Психологической службы МЧС России и Центра экстренной психологической помощи. За годы работы в ведомствах стали работать 800 специалистов из разных регионов страны, которые помогли пострадавшим в более чем 130 крупных чрезвычайных ситуациях. Кроме того, психологи МЧС создали уникальную систему помощи пострадавшим. Она позволяет быстро помочь людям при чрезвычайных ситуациях различных масштабов — от локальных до международных.