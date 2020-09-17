Юлия Шойгу рассказала о психологической помощи россиянам в период пандемии

В период пандемии коронавируса россиянам всяческую помощь оказывали не только волонтеры, но и психологи. Все жители страны могли обратиться на специально открытую горячую линию. За время ее работы специалисты ответили на 10 тысяч звонков.

«Основной нашей задачей стала работа на горячей линии, которую открыл Общероссийский народный фронт. Мы работали в той части, в которой мы являемся специалистами: это оказание психологической помощи. За то время, пока этот телефон работал, поступило более 10 тысяч звонков», — рассказала «360» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Она добавила, что специалисты центра работают и на других горячих линиях. Но особенностью во время пандемии стали полноценные развернутые психологические консультации, которые требовалось давать людям. Звонки психологам поступали разные, поэтому они решили проанализировать вопросы.

«Мы пришли к выводу, что мы в целом не очень хорошо понимаем и знаем, что с нами происходит в той или иной ситуации. И что в этом смысле нам, наверное, очень не хватает такого в хорошем смысле психологического просвещения», — пояснила Шойгу.

По ее словам, во время разгула инфекции было огромное количество рекомендаций, но люди не знали, что именно им нужно сделать, чтобы им стало проще в той ситуации. В итоге сотрудники центра создали памятки, где четко прописали пути решения проблем.

17 сентября исполнился 21 год со дня образования Психологической службы МЧС России и Центра экстренной психологической помощи. За годы работы в ведомствах стали работать 800 специалистов из разных регионов страны, которые помогли пострадавшим в более чем 130 крупных чрезвычайных ситуациях. Кроме того, психологи МЧС создали уникальную систему помощи пострадавшим. Она позволяет быстро помочь людям при чрезвычайных ситуациях различных масштабов — от локальных до международных.