Юлия Шойгу дала советы, как вернуться к привычной жизни после COVID-19

Ситуацию с коронавирусом в России удалось стабилизировать, но далеко не все еще смогли оправиться. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала, каких правил нужно придерживаться, чтобы вернуться к обычной жизни.

«Нужно быть счастливым в предложенных обстоятельствах, искать какие-то позитивные моменты. Понимать, что все временно и это пройдет. Относиться с уважением к своим интересам, а также к интересам и жизни тех людей, которые живут и находятся с тобой рядом», — отметила Шойгу в разговоре с «360».

Она подчеркнула, что среди озвученных пунктов нет ничего неважного и такого, с чем можно было бы поспорить. За помощью можно обратиться к психологам, которые подскажут, как пережить ту или иную ситуацию.

«Большая сложность нашей профессии — это как раз помочь человеку найти способы, как это делать», — добавила директор центра.

По ее словам, очень важно создать источники, откуда люди могли бы почерпнуть информацию про то, как устроено психическое здоровье человека.

«Когда человек знает, что с ним происходит, у него есть способы это преодолеть. Если я понимаю то, что со мной происходит, например, высокий уровень тревожности, и я понимаю, что его вызывает и как его снизить, то моя жизнь будет гораздо комфортнее», — пояснила Шойгу.

Она заключила, что очень многим людям достаточно было бы небольших знаний о психическом здоровье. Эта информация помогла бы им справляться с определенными ситуациями самостоятельно.

Психологическая служба МЧС России и Центр экстренной психологической помощи 17 сентября отмечают свой профессиональный праздник. Со дня образования ведомств прошел ровно 21 год. За это время ряды специалистов пополнились 800 сотрудниками из всех регионов страны. Психологи центра помогли пострадавшим людям в более 130 крупных чрезвычайных ситуациях и участвовали в десятках гуманитарных операций по всему миру.