Общество 12 апреля 2023, 15:34 Юлия Барановская оценила московский пункт отбора на службу по контракту Телеведущая Барановская посетила пункт отбора на военную службу по контракту в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущая Юлия Барановская приехала в пункт отбора на военную службу по контракту в столице и оценила его работу. Об этом сообщил Информационный центр правительства Москвы.

«Я под большим впечатлением, на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине», — сказала Барановская.

Реклама

Ведущая похвалила работу волонтеров. Она отметила, что в пункте отбора помогут заключить брак, пройти медосмотр и получить необходимые документы без обращения в другие организации. По словам Барановской, весь процесс занимает не больше четырех часов, потом остается ждать звонка с окончательным решением.

Телеведущая пожелала контрактникам предельно серьезно отнестись к подготовке в учебных частях.

Ведь у многих нет опыта, многие даже срочную службу не проходили. Очень важно всегда в таких ситуациях <…> слушать и выполнять приказы, выполнять все установки и внимательно реагировать на все, что вокруг тебя происходит. Юлия Барановская

Единый пункт отбора на службу по контракту работает с 3 апреля в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Там кандидатов осмотрят врачи, а инструкторы помогут определиться с выбором военной специальности.

Перед отправлением в зону спецоперации все бойцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах в Подмосковье. Дополнительную информацию можно получить по телефону 117 и на портале mos.ru.