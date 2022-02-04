В РПЦ предложили вернуть в России юлианский календарь

России нужно вернуться к старому юлианскому календарю, который действовал до 1918 года. С таким предложением выступил первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Календарь — важнейший социальный институт. Это хронометрический каркас жизни как отдельного человека, так и всего народа. <…> Календарь, как и язык в целом, структурирует сознание народа, <…> выковывает его идентичность», — написал он в своей статье для «Независимой газеты».

По его мнению, переход на григорианский календарь спутал все дореволюционные даты русской истории и в конечном счете нанес удар по русской идентичности.

«Между тем логика светской и церковной жизни последнего десятилетия подсказывает, что приближается время восстановления целостности нашего календаря. На это мы имеем такое же историческое право», — добавил Щипков.

По его словам, Русская православная церковь сохраняет свою календарную традицию и это требует постоянной твердости в принципиальных вопросах.

«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, вернувшись к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих», — отметил он.

По мнению Щипкова, у всех россиян, несмотря на отношение к религии, есть одна общая история, поэтому обществу пора возвращаться к юлианскому календарю.