Опрос: половина россиян совершают спонтанные покупки в интернете

Сервис объявлений «Юла» совместно с платформой «Мета» и агентством ResearchMe провели опрос, который показал, что 50% россиян совершают в интернете спонтанные покупки. Об этом сообщила «Газета.ru».

Основную часть незапланированных покупок составила одежда — 31%. На втором месте оказалась электроника — 29%. Тройку лидеров замкнули косметика и украшения — 19%.

«Каждый второй мужчина отметил, что спонтанно покупает электронику, каждая третья женщина — одежду», — рассказали авторы.

Пятая часть участников опроса сообщили, что делают такие покупки почти каждую неделю, треть — раз в пару месяцев, 27% — не чаще раза в месяц.

70% признались, что купленным вещами в итоге не пользуются. Спонтанные покупки они в итоге отдают знакомым или перепродают.

Ранее поведенческий экономист Ксения Паниди рассказала, как избежать импульсивных и ненужных покупок, о которых впоследствии можно пожалеть.

Она рассказала, что не стоит заниматься шоппингом после трудного дня. Накопившийся стресс может заставить скупить много лишнего. Лучше сложить желаемые товары в корзину и оценить их трезвым взглядом после отдыха.