Общество 29 июня 2023, 16:48 ЮKassa: минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 47 тысяч рублей

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Чтобы сыграть свадьбу в России, потребуется минимум 47 тысяч рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса ЮKassa и аналитического ресурса «Чек Индекс».

Аналитики выяснили, что наряды для молодоженов, бутылка игристого, пара колец и цветы обойдутся в сумму не менее 47 тысяч рублей.

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При этом стало известно, что в России стали реже покупать костюмы и свадебные платья. Зато кольца стали покупать на 13% чаще по сравнению с прошлым годом. Кроме того, все больше пар выбирают бракосочетание на двоих, без гостей и банкетов.

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