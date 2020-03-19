Юго-Восточная хорда снова фонит. Специалисты по радиации прислали вместо себя строителей и ОМОН

На место строительства Юго-Восточной хорды в московском районе Москворечье-Сабурово снова прибыл ОМОН. Он оцепил территорию Завода полиметаллов, где находится могильник с радиоактивными отходами, и начал пропускать внутрь строителей. По словам местных активистов, работать на месте должны специалисты компании «Радон».

О проблеме с этим участком строительства Юго-Восточной хорды власти Москвы знают уже не первый год. В 50-60-х годах прошлого века на Московском заводе полиметаллов организовали могильник для радиоактивных отходов. Это огромный холм, который присыпан землей. Власти до последнего не признавали наличия радиации.



Только недавно власти Москвы объявили, что фонящий грунт надо вывезти. Тендер на работу выиграла компания «Радон», но вместо себя она прислала рабочих, которые начали замерять места для будущего строительства.

Как рассказал «360» один из активистов, ни одного сотрудника ФГУП «Радон», которое должно заниматься работой с радиоактивными отходами, на месте нет. Попытки местных жителей не пускать к могильнику рабочих пресекают сотрудники ОМОН.

Инженер-физик Андрей Ожаровский рассказал, что вчера рабочие снесли забор для проезда на территорию завода и установили ворота.

Все это выглядит не как подготовка по улучшению радиологической ситуации. Это подготовка к строительству моста. «Радон» и не скрывал, что их мало интересовал основной могильник. Им важно расчистить место под строительство хорды Андрей Ожаровский инженер-физик.

Эксперт рассказал, что он входит в рабочую группу по анализу и контролю за работой «Радона», которую создали по инициативе Мосгордумы. На первом заседании 4 марта активисты попросили предоставить им документы и информацию к следующей встрече. Но вместо этого они получили группу ОМОН и строителей.

«Получается, что само создание рабочей группы — это было такое прикрытие. „Радон“ не заинтересован в нормальном диалоге ни с местными жителями, ни с экспертами», — подчеркнул инженер-физик.

Изначально планировалось, что радиоактивный грунт соберут и вывезут. Но эксперты заявили, что снятия только верхнего слоя земли недостаточно. Радиоактивные отходы находятся на глубине нескольких десятков метров.

Андрей Ожаровский рассказал, что вчера он увидел в районе могильника разметку, где будут стоять опоры моста — бетонные сооружения уходящие глубоко в землю, туда же, где находятся радиоактивные отходы.

«Это очень крутой склон, и любые работы на одной его части могут привести к оползням на других частях», — рассказал он и пояснил, что сама организация работ — это или ошибка «Радона», или манипулирование.

На месте могильника работает интерактивное табло, которое показывает превышение радиации в этом районе. Но компания «Радон», которая выиграла тендер на проведение работ на этом участке, отказывалась приезжать, объясняя полученные цифры сбоем техники.

По словам Ожаровского, всплески радиации связаны с выходом радона — газа, который формируется в радиоактивном могильнике: «Датчик на вершине могильника радиоактивных отходов иногда показывает существенные всплески. Это то, что следовало ожидать. Это много раз было в прямых эфирах на YouTube. Один раз даже бывший директор „Радона“ господин Лужецкий присутствовал. <…> Но это называется политика „не верь глазам своим“».

Вместо того, чтобы установить дополнительные датчики, «Радон» написал жалобу, что радиация повышена из-за активистов. В итоге полиция сейчас всех вызывает для опросов.