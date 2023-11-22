Общество 22 ноября 2023, 18:58 Юбилейный Всемирный Русский Народный Собор пройдет 27 и 28 ноября

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В следующие понедельник и вторник, 27 и 28 ноября пройдет юбилейный Всемирный Русский Народный Собор. Об этом сообщил «Царьград».

Темой мероприятия станет настоящее и будущее Русского мира. В преддверии его проведения провели опросы относительно СВО, а также проблем мигрантов и абортов. Они показали, что большинство россиян придерживаются мнения, что спецоперацию нужно продолжать, пока не будут достигнуты все цели.

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Также более 60% респондентов отрицательно относятся к большому притоку мигрантов, а более 26% — выступают за запрет абортов в частных клиниках.

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