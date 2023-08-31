Общество 31 августа 2023, 14:13 Юбилейный альбом «Товарищ Газета. 100 лет „Вечерней Москве“» представили на книжной ярмарке

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В московском Экспоцентре проходит международная книжная ярмарка, в рамках которой представили юбилейный альбом «Товарищ Газета. 100 лет „Вечерней Москве“». Книгу посвятили юбилею издания, передала «Вечерняя Москва».

Редактором и составителем альбома выступила обозреватель газеты Екатерина Рощина. Она рассказала, что это уже третья книга, выпущенная к юбилею изданию. Предыдущие посвятили 90 и 95 дню рождения газеты.

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