Общество 07 декабря 2023, 13:26 Journal.tinkoff.ru: сэкономить деньги на такси помогут частные извозчики и каршеринг

Читать 360tv в

Россиянам, вынужденным время от времени пользоваться услугами таксистов, которые в последнее время заметно выросли в цене, предложили несколько вариантов экономии. О них написал Journal.tinkoff.ru.

Во-первых, следует обращать внимание не на монополистов, а на частных извозчиков. Специальные программы позволяют найти водителя, который передвигается по нужному вам маршруту каждый день, сообщили «Дни.ру».

Реклама

Во-вторых, следует скачать приложение каршеринговых служб. Цена будет ниже, чем на такси, а время в пути займет примерно столько же, сколько и с таксистом. Перед тем, как брать машину, важно изучить договор использования.