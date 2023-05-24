Общество 24 мая 2023, 11:34 Journal of Internal Medicine: низкоуглеводные диеты способны продлить жизнь

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Китайские ученые провели исследование и выяснили, что приверженность здоровой низкоуглеводной диете поддержит здоровье пожилых людей и повлияет на продолжительность жизни. Об этом сообщил сайт Journal of Internal Medicine.

Отмечается, что эксперимент доказал эффективность питания с минимальным содержанием жиров и углеводов для снижения рисков развития болезней сердца. В такой рацион входят бобовые, цельные зерна и фрукты.

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Как сообщил «ФедералПресс», наибольшему риску смерти были подвержены те участники исследования, которые питались сладостями, фруктовыми соками и крахмалистыми овощами.