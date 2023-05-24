24 мая 2023, 11:34
Journal of Internal Medicine: низкоуглеводные диеты способны продлить жизнь
Китайские ученые провели исследование и выяснили, что приверженность здоровой низкоуглеводной диете поддержит здоровье пожилых людей и повлияет на продолжительность жизни. Об этом сообщил сайт Journal of Internal Medicine.
Отмечается, что эксперимент доказал эффективность питания с минимальным содержанием жиров и углеводов для снижения рисков развития болезней сердца. В такой рацион входят бобовые, цельные зерна и фрукты.
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Как сообщил «ФедералПресс», наибольшему риску смерти были подвержены те участники исследования, которые питались сладостями, фруктовыми соками и крахмалистыми овощами.
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