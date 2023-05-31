Общество 31 мая 2023, 01:46 Johnson & Johnson продолжит импорт контактных линз в Россию РИА «Новости»

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Американская компания Johnson & Johnson (J&J) намерена продолжать поставлять линзы Acuvue в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе организации.

«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», — указано в сообщении.

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Как отметили в J&J, фирма позиционирует себя как «глобальную компанию в сфере здравоохранения» и считает свою деятельность особенно значимой для нуждающихся потребителей. Главным правилом для организации является обеспечение необходимыми товарами тех, кому это нужно. Именно поэтому Johnson & Johnson продолжит обеспечивать россиян контактными линзами.

Ранее появилась информация, что самый крупный в мире производитель товаров для здоровья J&J заявил о приостановке импорта линз в Россию.

При этом сотрудники Росздравнадзора сообщили об отсутствии дефицита контактных линз в стране. Ведомство совместно с Минздравом проводит регулярный мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских средств на территории всего государства.