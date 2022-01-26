«Йога смеха»: психолог Акимова рассказала, как эмоции влияют на здоровье

Негативный эмоциональный фон может плохо влиять на физическое здоровье. Психолог-консультант Надежда Акимова рассказала Pravda.Ru, как укрепить здоровье с помощью положительных эмоций и «йоги смеха».

Отрицательный эмоциональный фон — это стресс, агрессия, вечные сомнения, тревожность, зависть. Если человек постоянно испытывает такие эмоции, это может привести к депрессии, а также вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергию и другие недуги.

Работа со своим эмоциональным фоном не только сделает жизнь приятнее, но и может помочь наладить здоровье, считает Акимова. Для этого можно практиковать «йогу смеха». Это значит, что при плохом настроении нужно заставлять себя улыбаться или смеяться. Через несколько минут «насильной» улыбки вы почувствуете, что тело и ум успокаиваются и расслабляются.

«Чтобы помочь себе переключиться на позитивный эмоциональный фон, заведите дневник хороших событий. Заполняйте его каждый день в течение 21 дня или дольше. Делайте записи в любое удобное для вас время, лучше вечером. Вспомните весь день, найдите что-то хорошее, даже если весь день был кувырком. И вы удивитесь, как ваше настроение, мысли начнут меняться. Если изменитесь вы, то изменятся и все вокруг вас», — посоветовала психолог.