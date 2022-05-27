Институт Росатома поставил в российские клиники более 12 тысяч микроисточников йода-125

Институт Росатома, Государственный научный центр РФ — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»), с начала года поставил в российские клиники более 12 тысяч микроисточников йода-125. Они используются для брахитерапии злокачественной опухоли предстательной железы.

Производство микроисточников полностью импортонезависимо и сертифицировано. При этом продукт института ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству и стоит в два раза дешевле.

«Благодаря использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных людей, а также продолжить научную работу и исследования. В ГНЦ РФ — ФЭИ разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линии производства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год», — рассказал начальник Научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов АО «ГНЦ РФ–ФЭИ» Максим Самсонов.

Брахитерапия злокачественной опухоли предстательной железы — контактная лучевая терапия, при которой осуществляется временная или постоянная установка радиоактивного микроисточника облучения непосредственно в пораженную опухолью ткань. Излучение происходит непосредственно в опухоли при минимальном поражении прилегающих органов и тканей пациента.

АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» производит и поставляет на рынок около 30 наименований различной радиоизотопной продукции. Это изделия медицинской техники, источники ионизирующих излучений и радиоактивные изотопы в виде сырья.

Среди наиболее социально значимых проектов научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ — производство офтальмоаппликаторов на основе радионуклидов рутений-106 и стронций-90, применяемых для терапии онкологических заболеваний глаз и окологлазной области, генератора рения-188 ГРЕН-1 для многократного получения стерильного апирогенного раствора с радионуклидом рения-188. Он используется для терапии онкологических и неонкологических заболеваний с одновременной визуализацией распределения препарата в организме человека.

Кроме того, ФЭИ — единственный в России и один из трех в мире поставщиков актиния-225, который в настоящий момент считается одним из самых перспективных радионуклидов для терапии целого ряда онкологических заболеваний, поскольку обеспечивает разрушение клеток опухоли без поражения окружающих органов.