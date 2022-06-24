Педагог Шаршова рассказала, как помочь ребенку с иностранным языком на летних каникулах

Педагог Дарья Шаршова рассказала, что школьники за летние каникулы забывают английский язык из-за отсутствия практики. Она дала советы, как избежать этого и при этом не отбить интерес к учебе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она подчеркнула, что занятия летом не должны быть похожими на уроки в школе. Изучение языка должно быть связано с интересами ребенка.

«Например, если ваш ребенок фанатеет от компьютерных игр, то можно предложить ему попробовать летние курсы по программированию этих игр: код пишется на английском и в процессе ребенок быстро запомнит базовые команды», — пояснила педагог.

Шаршова уточнила, что хорошим вариантом является просмотр фильмов на английском языке.