Общество 26 мая 2023, 05:34 «Язык врага». Депутат Госдумы заявил, что никакой украинской речи быть не должно Депутат от ЛДПР Диденко: никакого украинского языка быть не должно РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством России заявил, что «никакого украинского языка быть не должно». По мнению депутата, изучать этот язык можно только военным переводчикам, отметило РИА «Новости».

Конференция проходит в Госдуме. В ней принимают участие представители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Диденко, «это принципиальная фракционная позиция».

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«Никакого украинского языка быть не должно», — заявил Диденко.

Он отметил, что «это язык врага». По мнению депутата, нельзя «ни всячески изучать, ни респектовать» украинский язык. Также на этом языке не должно быть вывесок, считает Диденко.

Изучать украинский язык, по его словам, можно только военным переводчикам. Слова депутата вызвали оживленную дискуссию в зале. Однако Диденко заявил, что аргументы других выступающих его не переубедили.

Государственным языком в России является русский, но, согласно статье 68 Конституции, республики имеют право устанавливать свои государственные языки. Президент страны Владимир Путин ранее называл вопрос о запрете в России украинского языка неправомерным. По его словам, россияне не должны уподобляться тем, кто отменят какую бы то ни было культуру.