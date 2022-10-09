«Язык уже изучаете?» Комик Сабуров пошутил над русскими в Казахстане | 360°

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«Язык уже изучаете?» Комик Сабуров пошутил над русскими в Казахстане

Стендап-комик Сабуров во время выступления в Казахстане обратился к приехавшим из России

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Стендап-комик Нурлан Сабуров на концерте в Алма-Ате пошутил над русскими, которые в последнее время приехали в Казахстан. Он научил их правильно произносить название национальной валюты страны.

«Из России есть приезжие?» — спросил он во время выступления.

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Услышав одобрительный гул, Сабуров продолжил:

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«Ну что, русские, казахский изучаете уже? Правильно говорить „тенге“, а не „тэнге“. Это все равно что сказать „двести рублэй“», — заметил стендапер.

Он вспомнил, что еще недавно русских удивляло, как звучат имена жителей Казахстана.

«Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, русские там сидели: „Это кто там? Крукулбек? Кто это ко мне в такси приехал?“ А сейчас все такие: „Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала!“» — посмеялся Нурлан Сабуров.

В апреле в США отменили выступление Сабурова после концерта в Сан-Франциско, где он неудачно пошутил над выбежавшей на сцену проукраинской активисткой. Об этом писало издание «Утро.ру».

Казахстан

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