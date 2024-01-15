15 января 2024, 19:12
Явлинский выехал из России
Явлинский улетел на медобследование в Германию
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вылетел из России. Об этом сообщил RT.
В понедельник, 15 января, политика заметили в московском аэропорту Шереметьево. Он якобы прошел на посадку на рейс в Стамбул.
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На опубликованных кадрах Явлинский общался с двумя сопровождавшими его мужчинами, после чего забрал у них портфель и прошел на выход.
Пресс-служба «Яблока» сообщила РИА «Новости», что Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. Он планирует вернуться в Москву в начале февраля.
«В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование», — уточнили в политическом объединении.
Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. До этого основатель «Яблока» говорил, что примет участие в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.
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