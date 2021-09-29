Явлинский перенес операцию на сердце

Григорий Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце. Сейчас он чувствует себя нормально.

По данным Telegram-канала Mash, врачи провели небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед этим политик подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений, сообщил источник канала. В настоящее время Явлинский находится под наблюдением врачей.

Сам политик заявил, что чувствует себя нормально, сообщила kp.ru.

Ранее у Явлинского уже были проблемы с сердцем, более 20 лет назад ему делали операции в Германии и США. Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин накануне выразил надежду, что в ближайшее время политик выйдет на связь.