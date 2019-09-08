Явка подмосковных избирателей к 15:00 превысила 14,5%

Подмосковные жители продолжают отдавать свои голоса на выборах в советы депутатов муниципальных образований. По состоянию на 15:00 проголосовали уже более 297 тысяч избирателей, что составляет 14,55%. Такие данные привел информационный центр Московской области.

«Пускай своей страной уже займутся»: в Крыму ответили на протест Украины из-за выборов Подробнее

Жители могут сделать свой выбор и посетить избирательные участки до 20:00. В Московской области открыты 1495 таких участков.

В городском округе Бронницы находится девять избирательных участков. По состоянию на 15:00 явка там составила 20,03% избирателей или более трех тысяч человек. Немного больше явка в городском округе Власиха, где зафиксировано 20,06% граждан (3602 человека). В Волоколамском городском округе проголосовали 14,55% или 5842 избирателя, а в городском округе Восход — 20,93%, или 278 жителей.

Большое количество людей отдали свои голоса в Воскресенске — 14,95% или 17888 избирателей, в Дзержинском — 14,08% (4996 человек). В Долгопрудном на выборы пришли 11,35% (8211 граждан), а в Дубне зафиксировали 16,3% или 8804 жителя.

В Жуковском показатели немного ниже — там явка 9,02% (6710 избирателей) при общей численности населения в 74488 человек. В Звездном городке с выбором определились 22,22%, или 1087 избирателей.

В Ивантеевке 5,87% (6217 человек) избирателей уже кинули свой бюллетень в урну для голосования. В Кашире избирательные участки посетили 18,83% (10174 избирателя). В городском округе Королев — 15,14%, или 26183, в Котельниках — 13,84% (3365 человек), в Краснознаменске — 19,46% (6399 граждан), в Лотошино — 23,45% (3255 жителей).

В Луховицах сделали свой выбор 25,38% избирателей (12283 человека), 11,26% — в Мытищах, а в Орехово-Зуевском городском округе — 16,44%. Еще 17,25% жителей определились с кандидатами в Протвине. В Пушкинском городском округе — 17,71%, а в Пущине — 20,94% проголосовавших, 10,65% — в Раменском городском округе.

В Реутове пришли 13,51% избирателей, в Сергиево-Посадском городском округе явка составила 14,88%, 17,6% — в Шатуре, 16,79% — в Щелково. В Красноармейске и Наро-Фоминском городском округе, Ступино и Электрогорске, где проходят дополнительные выборы, проголосовали 18,28%, 13,7%, 23,31% и 14,52% соответственно.

Единый день голосования стартовал по всей России утром 8 сентября. В этот день в Подмосковье выбирают депутатов муниципальных образований региона.