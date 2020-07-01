Явка по России на голосовании по Конституции превысила 60%

Голосование по поправкам к Конституции продолжается в России. По данным на 14:00, средняя явка по стране превысила 60,1%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК.

По данным сайта Центризбиркома, на 15:00 самая высокая явка у Республики Тыва — 88,25%, у Кемеровской области — 84,82% и у Республики Башкортостан — 83,27%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Сегодня последний день работы участковых избирательных комиссий. В 20:00 по местному времени они закроются. С этого времени начнется подсчет голосов по всем дням голосования, включая электронное, которое проходило в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.

На всех участках для голосования соблюдаются нормы для безопасности граждан. Участникам голосования при входе на участок измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовую ручку. Регистрация голосующего происходит бесконтактным способом с соблюдением социальной дистанции.

Ранее стало известно, что голосование по поправкам к Конституции закончилось на Чукотке и Камчатке. Явка в этих двух регионах, по данным на 18:00 по местному времени, составила 73,69 и 42,50% соответственно.