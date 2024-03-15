Общество 15 марта 2024, 11:21 Явка на выборы в ЛНР составила почти 20% ЦИК: явка на выборах в ЛНР составила 18,52% РИА «Новости»

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По состоянию на 10:40 по московскому времени в пятницу, явка избирателей на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 18,52%. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава избиркома по республике Елена Кравченко в ходе брифинга отметила, что всего в ЛНР работу начал 581 избирательный участок. По ее словам, явка весьма активная.

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Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил мнение, что выборы президента стали для региона историческим событием.

«Мы впервые принимаем участие в главных выборах страны, как полновесный регион. Обеспечение безопасности членов избирательной комиссии является нашей задачей, мы к ней полностью готовы. Участки открыли, люди идут голосовать. Многие пришли заранее, еще в начале рабочего дня», — сказал он.

Пасечник добавил, что недоброжелатели хотят запугать жителей ЛНР, но выборы никто и ничто испортить не сможет.

Ранее стало известно, что более половины жителей ДНР приняли участие в досрочном голосовании.