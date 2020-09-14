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    14 сентября 2020, 14:48

    Явка на выборах в Подмосковье превысила 20%

    Дарья Бунякова

    Явка избирателей составила 22,32% на муниципальных выборах в Московской области. Такой показатель можно считать высоким, отметил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
    Явка на выборах в Подмосковье превысила 20%

    «За весь период проголосовал 237 261 избиратель, что составляет 22,32% от всех избирателей, которые принимали участие в голосовании», — сообщил Березкин.

    Он поблагодарил всех коллег за организацию и проведение голосования, а жителей региона — за участие в выборах. Кроме того, председатель Мособлизбиркома назвал явку довольно высокой.

    «Это связано с тем, что нами были применены новые формы голосования: на придомовых территориях, вне помещения, а также голосование в трехдневный срок — 11, 12 и 13 сентября. Это позволило людям спокойно и безопасно прийти и сделать свой выбор — не только в воскресенье, но и в другие удобные для них дни», — пояснил Березкин.

    Сейчас в Подмосковье продолжается подсчет голосов и разбор жалоб. После проведения этой работы будут объявлены окончательные результаты выборов. Подведение итогов намечено на 14–15 сентября. Единый день голосования прошел в Подмосковье 13 сентября. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, выборы прошли без нарушений, а безопасность граждан была обеспечена на самом высоком уровне.

    Новости SMI.FM