Явка на выборах в Подмосковье превысила 20%

Явка избирателей составила 22,32% на муниципальных выборах в Московской области. Такой показатель можно считать высоким, отметил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«За весь период проголосовал 237 261 избиратель, что составляет 22,32% от всех избирателей, которые принимали участие в голосовании», — сообщил Березкин.

Он поблагодарил всех коллег за организацию и проведение голосования, а жителей региона — за участие в выборах. Кроме того, председатель Мособлизбиркома назвал явку довольно высокой.

«Это связано с тем, что нами были применены новые формы голосования: на придомовых территориях, вне помещения, а также голосование в трехдневный срок — 11, 12 и 13 сентября. Это позволило людям спокойно и безопасно прийти и сделать свой выбор — не только в воскресенье, но и в другие удобные для них дни», — пояснил Березкин.

Сейчас в Подмосковье продолжается подсчет голосов и разбор жалоб. После проведения этой работы будут объявлены окончательные результаты выборов. Подведение итогов намечено на 14–15 сентября. Единый день голосования прошел в Подмосковье 13 сентября. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, выборы прошли без нарушений, а безопасность граждан была обеспечена на самом высоком уровне.