Общество 15 марта 2024, 11:42 Явка на выборах президента России к 11:36 превысила 5% ЦИК: по состоянию на 11:36 явка на выборах по России составила 5,42%

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Явка на выборах президента России по состоянию на 11:36 по московскому времени составила 5,42%. Об этом на брифинге сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По данным на 10:20 явка составляла 2,89%.

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Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Наблюдатель на выборах президента из Уругвая рассказал, что в этом процессе важна прозрачность. Он пообещал внимательно наблюдать за ходом выборов в течение всех трех дней.

Избирательные участки начали работу с 08:00 утра и закроются в 20:00. Утром в пятницу проголосовать на выборах пришли министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Госдумы Вячеслав Володин.