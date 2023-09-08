08 сентября 2023, 16:46
Явка на выборах губернатора в Московской области достигла 14,89%
Явка на выборах в Подмосковье достигла 14,89% в первый день голосования
Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.
С помощью формата дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 278 018 избирателей. Эту систему в регионе применили впервые.
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Выборы пройдут 8, 9, и 10 сентября. На протяжении всех трех дней избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
Процедура выборов будет записываться на видеокамеры и видеорегистраторы. Все участки обеспечили необходимым оборудованием.
Ранее Мособлдума напомнила о горячей линии по вопросам избирательного процесса. С помощью нее избиратели могут задать все волнующие вопросы, связанные с голосованием.
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